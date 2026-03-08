Der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) hat die Vollsperrung der K 26 in der Ortsdurchfahrt Mehren angekündigt. Circa 150 Meter werden hierbei neu hergestellt. Die Arbeiten sollen bis Herbst 2026 andauern und voraussichtlich 1 Millionen Euro kosten.
Die Kreisstraße 26 in Mehren ist in die Jahre gekommen. Deshalb wird ein Abschnitt von circa 150 Metern im Bereich des Ortseingangs Mehren, aus Richtung Fiersbach kommend, neu hergestellt unter Vollsperrung, wie der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) in einer Pressemitteilung informiert.