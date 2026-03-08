Dringende Sanierungsarbeiten Ortsdurchfahrt Mehren wird ab 11. März vollgesperrt Annika Stock 08.03.2026, 11:00 Uhr

i Der Ortsausgang Mehren Richtung Fiersbach ist von der Baustelle betroffen. Die stark befahrene Straße ist mit einigen Schäden in die Jahre gekommen. Sabrina Mewes

Der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) hat die Vollsperrung der K 26 in der Ortsdurchfahrt Mehren angekündigt. Circa 150 Meter werden hierbei neu hergestellt. Die Arbeiten sollen bis Herbst 2026 andauern und voraussichtlich 1 Millionen Euro kosten.

Die Kreisstraße 26 in Mehren ist in die Jahre gekommen. Deshalb wird ein Abschnitt von circa 150 Metern im Bereich des Ortseingangs Mehren, aus Richtung Fiersbach kommend, neu hergestellt unter Vollsperrung, wie der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) in einer Pressemitteilung informiert.







Artikel teilen

Artikel teilen