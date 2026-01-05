Ortschef von Grausamkeit der Bilder tief berührt

14 Schafe, elend verendet durch den wahrscheinlichen Angriff eines Wolfsrudels – die Szenen, die der Ortsbürgermeister von Weitefeld schildert, lassen den Atem stocken. Er war selbst vor Ort nach der Attacke.
In der Nacht auf den 31. Dezember verwandelte sich ein Wald- und Wiesen-Bereich Weitefeld in ein „Schlachtfeld“. So beschreibt jedenfalls Ortsbürgermeister, Karl-Heinz Keßler (parteilos) das Ergebnis einer offenbar massiven Wolfsattacke. Wie er unserer Zeitung berichtet, war er selbst vor Ort und half bei der Sichtung der Schafe.