Baustelle in Mudersbach
Ortschef: „Vollsperrung war richtige Entscheidung“
Die Arbeiten an der B62 in Niederschelderhütte sind in wenigen Wochen abgeschlossen.
Die Arbeiten an der B62 in Niederschelderhütte sind in wenigen Wochen abgeschlossen.
Thomas Leurs

In wenigen Wochen sind die Arbeiten an der B62 in Niederschelderhütte abgeschlossen. Damit endet eine knapp einjährige Bauzeit mit Vollsperrung. Unsere Zeitung hat mit Ortsbürgermeister Christian Peter über die Maßnahme gesprochen.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist fast genau auf den Tag zehn Monate her, dass die Bundesstraße 62 im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte wegen der Sanierung einer rund 710 Meter langen Teilstücks voll gesperrt wurde. Ursprünglich auf rund zweieinhalb Jahre angesetzt, ist die Sanierungsdauer durch die durchgängige Vollsperrung auf unter ein Jahr gesunken.

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