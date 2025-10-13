Die musikalische Gewalt eines Orchesters, gepaart mit Rockklängen: Das konnten Besucher im Wissener Kulturwerk erleben. Dazu haben sich die Bläserphilharmonie Oberberg und die Band Superthousand zusammengetan.
Es war eine fulminante Kombination aus orchestraler Vielfalt und feinstem Rock, die am Samstagabend rund 200 Besucher im Wissener Kulturwerk begeisterte. In jeder Hinsicht top besetzt, entführten die etwa 45 Musikerinnen und Musiker der Philharmonie unter dem Dirigat von Ingo Samp gemeinsam mit den drei Superthousand-Protagonisten in musikalische Welten, die man getrost als einzigartig bezeichnen kann.