Musikalischer Abend in Wissen Orchester-Rock-Mischung begeistert im Kulturwerk Thomas Hoffmann 13.10.2025, 09:00 Uhr

i Die Band Superthousand begeisterte gemeinsam mit der Bläserphilharmonie Oberberg, wobei das Trio aus Gummersbach auch mit eigenen Kompositionen, angereichert mit sozialkritischen Texten, ebenso überzeugte wie die 45 Musikerinnen und Musiker im Hintergrund, die ebenfalls mit viel Gefühl und hoher Klasse agierten. Thomas Hoffmann

Die musikalische Gewalt eines Orchesters, gepaart mit Rockklängen: Das konnten Besucher im Wissener Kulturwerk erleben. Dazu haben sich die Bläserphilharmonie Oberberg und die Band Superthousand zusammengetan.

Es war eine fulminante Kombination aus orchestraler Vielfalt und feinstem Rock, die am Samstagabend rund 200 Besucher im Wissener Kulturwerk begeisterte. In jeder Hinsicht top besetzt, entführten die etwa 45 Musikerinnen und Musiker der Philharmonie unter dem Dirigat von Ingo Samp gemeinsam mit den drei Superthousand-Protagonisten in musikalische Welten, die man getrost als einzigartig bezeichnen kann.







