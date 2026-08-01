Einzelhandel im Wandel 
Optiker Götz Gansauer ist zufrieden mit der Lage 
Augenoptikermeister Götz Gansauer (55) in seinem Geschäft an der Wilhelmstraße 32. Er ist zufrieden mit dem Standort und kann si
Augenoptikermeister Götz Gansauer (55) in seinem Geschäft an der Wilhelmstraße 32. Er ist zufrieden mit dem Standort und kann sich über fehlende Kundenfrequenz nicht beklagen.
Annika Stock

Der Einzelhandel ist in der Krise, auch in Altenkirchen stehen einige Ladenlokale leer. Doch wie empfinden die Geschäftsleute die Situation in der Wilhelmstraße der Kreisstadt? Wir haben uns dazu mit Optikermeister Götz Gansauer unterhalten.

Lesezeit 3 Minuten
Götz Gansauer ist Altenkirchener durch und durch. Der 55-jährige Optikermeister ist seit 1998 im Geschäft an der Wilhelmstraße 32 tätig und führt dieses komplett seit 2020 als Geschäftsführer. „Wir sind sehr zufrieden und können uns nicht über mangelnde Kundenfrequenz beschweren“, sagt er auf die Frage zur Lage im Handel.
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