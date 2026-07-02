Senior um 3000 Euro betrogen Opferschützer warnt vor neuer Telefonabzocke im AK-Land Johannes Mario Löhr 02.07.2026, 16:30 Uhr

i Schon wieder ist im AK-Land mit einer linken Nummer ein betagter Senior um eine große Summe Geld gebracht worden. Der Weiße Ring Altenkirchen geht sogar von einer Serie aus – und hat unserer Zeitung die Masche nun geschildert, um die Bevölkerung zu warnen. Roland Weihrauch/dpa

Schon wieder ist im AK-Land ein betagter Senior um eine große Summe Geld gebracht worden. Der Weiße Ring Altenkirchen geht von einer Serie im Kreis aus – und hat unserer Zeitung die Masche nun im Detail geschildert, um die Bevölkerung zu warnen.

Es gibt offenbar eine neue Serie von miesen Telefonabzocken im AK-Land. Ein Fall ist auf jeden Fall bestätigt, wie Opferschützer Dieter Lichtenthäler vom Weißen Ring Altenkirchen berichtet. Der 74-Jährige geht indes von weiteren Opfern aus – und er hat die aktuelle Masche nun für unsere Zeitung geschildert.







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