Die Prügelattacke auf einen Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt bewegt die Menschen weit über die Grenzen der Sieg-Heller-Stadt hinaus. Wieso er den Schritt in die Öffentlichkeit nicht bereut.
Lesezeit 2 Minuten
Stephan Holler (Name geändert) wird Anfang Januar in der Betzdorfer Innenstadt bewusstlos geschlagen und dort schwer verletzt im Schnee zurückgelassen. Er erleidet dabei einen Jochbogen- sowie Kieferwandbruch. Seitdem muss er mit drei Titanplatten und diversen Schrauben im Gesicht leben.