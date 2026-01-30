Prügel-Attacke in Betzdorf
Opfer: „Kann ja jeder wissen, was so passiert“
In einer kalten Januarnacht wurde ein 32-jähriger Grünebacher Opfer einer Gewalttat in der Betzdorfer Innenstadt.
Thomas Leurs

Die Prügelattacke auf einen Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt bewegt die Menschen weit über die Grenzen der Sieg-Heller-Stadt hinaus. Wieso er den Schritt in die Öffentlichkeit nicht bereut. 

Lesezeit 2 Minuten
Stephan Holler (Name geändert) wird Anfang Januar in der Betzdorfer Innenstadt bewusstlos geschlagen und dort schwer verletzt im Schnee zurückgelassen. Er erleidet dabei einen Jochbogen- sowie Kieferwandbruch. Seitdem muss er mit drei Titanplatten und diversen Schrauben im Gesicht leben.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren