Prügel-Attacke in Betzdorf Opfer: „Kann ja jeder wissen, was so passiert“ Daniel-D. Pirker 30.01.2026, 06:00 Uhr

i In einer kalten Januarnacht wurde ein 32-jähriger Grünebacher Opfer einer Gewalttat in der Betzdorfer Innenstadt. Thomas Leurs

Die Prügelattacke auf einen Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt bewegt die Menschen weit über die Grenzen der Sieg-Heller-Stadt hinaus. Wieso er den Schritt in die Öffentlichkeit nicht bereut.

Stephan Holler (Name geändert) wird Anfang Januar in der Betzdorfer Innenstadt bewusstlos geschlagen und dort schwer verletzt im Schnee zurückgelassen. Er erleidet dabei einen Jochbogen- sowie Kieferwandbruch. Seitdem muss er mit drei Titanplatten und diversen Schrauben im Gesicht leben.







