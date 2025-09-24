Am 30. August wurde ein 30-jähriger Mann durch einen Messerangriff in der Kreisstadt Altenkirchen schwer verletzt. Unter Tatverdacht steht ein 19-Jähriger. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Das Opfer hat derweil das Krankenhaus verlassen können.
Fast einen Monat ist der Messerangriff in der Kreisstadt nun her, bei dem ein 30-jähriger Mann im öffentlichen Bereich schwer verletzt wurde. Tatverdächtig ist ein 19-Jähriger aus dem Westerwald. Der Angriff ereignete sich laut Informationen unserer Zeitung in der Nähe des Bahnhofsbereichs/Konrad-Adenauer-Platzes.