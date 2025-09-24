Staatsanwaltschaft äußert sich Opfer geht es nach Messerangriff in Altenkirchen besser 24.09.2025, 12:00 Uhr

i Bei einem Messerangriff am Samstag, 30. August, in der Nähe von Bahnhof/Konrad-Adenauer-Platz Altenkirchen wurde ein Mann (30) schwer im Bauchbereich durch einen mutmaßtlich 19-jährigen Täter verletzt. Annika Stock

Am 30. August wurde ein 30-jähriger Mann durch einen Messerangriff in der Kreisstadt Altenkirchen schwer verletzt. Unter Tatverdacht steht ein 19-Jähriger. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Das Opfer hat derweil das Krankenhaus verlassen können.

Fast einen Monat ist der Messerangriff in der Kreisstadt nun her, bei dem ein 30-jähriger Mann im öffentlichen Bereich schwer verletzt wurde. Tatverdächtig ist ein 19-Jähriger aus dem Westerwald. Der Angriff ereignete sich laut Informationen unserer Zeitung in der Nähe des Bahnhofsbereichs/Konrad-Adenauer-Platzes.







Artikel teilen

Artikel teilen