Event dank Spenden gerettet
Open Arts Festival im Kunsthaus Wäldchen findet statt
Dorothe Ruth Marzinzik und Daniel Diestelkamp sind erleichtert: Nach ihrem öffentlichen Hilferuf sind immerhin soviel Spenden ei
Dorothe Ruth Marzinzik und Daniel Diestelkamp sind erleichtert: Nach ihrem öffentlichen Hilferuf sind immerhin soviel Spenden eingegangen, dass das Open Arts Festival im Kunsthaus Wäldchen in Forst stattfinden kann - wenn auch mit reduziertem Umfang.
Sonja Roos

Erleichterung bei Dorothe Ruth Marzinzik und Daniel Diestelkamp. Nach ihrem öffentlichen Hilferuf sind immerhin so viel Spenden eingegangen, dass das Open Arts Festival im Kunsthaus Wäldchen in Forst stattfinden kann - mit reduziertem Programm.

Lesezeit 2 Minuten
Wie geht es weiter mit dem Open Arts Festival im Kunsthaus Wäldchen in Forst? Die beiden Initiatoren Daniel Diestelkamp und Dorothe Ruth Marzinzik setzten Anfang März einen verzweifelten Hilferuf ab, weil das beliebte Format auf der Kippe stand. Denn eigentlich sollte das Open Arts Festival im Kunsthaus Wäldchen in diesem Jahr zum 6.

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