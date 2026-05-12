Verschiedene Musikrichtungen Open-Air-Festival in Steineroth geht in zweite Runde Thomas Leurs 12.05.2026, 10:30 Uhr

i Lisa und Kevin Weller veranstalten bereits zum zweiten Mal ein Musikfestival auf ihrem Hof. Mit dabei ist auch David Vor (Mitte) von der Band Damn it! Lisa Weller

An diesem Samstag findet „Rock the Farm“ in Steineroth auf dem Hof der Familie Weller statt. Im vergangenen Jahr gestartet, war es die Idee der Familie, mehr Musikfestivals in die Region zu kriegen. Dabei geholfen hat der Kontakt zur Band „Damn it!“

Wer auf Musikfestivals mit mehreren Bands gehen will, der muss nicht unbedingt bis nach Köln fahren. Familie Weller ist musikbegeistert und hat im vergangenen Jahr erstmals eine eigene Veranstaltung mit dem Titel „Rock the Farm“ ins Leben gerufen. Rund 700 Besucher hat die Veranstaltung 2025 angelockt.







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