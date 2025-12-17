Opa soll seine Enkelinnen 214-mal missbraucht haben

Das Martyrium zweier minderjähriger Mädchen soll fast neun Jahre gedauert haben. Hat ein Großvater aus dem AK-Land über diesen langen Zeitraum seine beiden Enkelinnen immer wieder sexuell missbraucht? Das muss jetzt das Landgericht Koblenz klären.
Die Verlesung der Anklageschrift fiel Staatsanwalt Hermann-Josef Vierbuchen nicht leicht. Einem heute 63-jährigen Mann aus dem AK-Land wird zur Last gelegt, seine beiden minderjährigen Enkelinnen zwischen Juli 2016 und März 2025 sexuell missbraucht zu haben – und das in insgesamt 214 Fällen.