Tatort Kreis Altenkirchen Opa soll seine Enkelinnen 214-mal missbraucht haben Markus Kratzer 17.12.2025, 09:00 Uhr

i Fast neun Jahre lang soll ein heute 63-Jähriger Mann aus dem Kreis Altenkirchen seine beiden minderjährigen Enkelinnnen sexuell missbraucht haben. Seit dieser Woche muss er sich vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Unser Foto zeigt eine symbolische Szene. Annette Riedl. Annette Riedl/dpa

Das Martyrium zweier minderjähriger Mädchen soll fast neun Jahre gedauert haben. Hat ein Großvater aus dem AK-Land über diesen langen Zeitraum seine beiden Enkelinnen immer wieder sexuell missbraucht? Das muss jetzt das Landgericht Koblenz klären.

Die Verlesung der Anklageschrift fiel Staatsanwalt Hermann-Josef Vierbuchen nicht leicht. Einem heute 63-jährigen Mann aus dem AK-Land wird zur Last gelegt, seine beiden minderjährigen Enkelinnen zwischen Juli 2016 und März 2025 sexuell missbraucht zu haben – und das in insgesamt 214 Fällen.







