Traditionsgemäß gab es am Sonntag in Gebhardshain beim „Großen Preis von Gebhardshain- Rond ömm dänn Köppel“ kein Halten mehr, weder bei den Zuschauern noch bei den Akteuren. Zieht „De Oos“ durch langjährige Tradition und beste Organisation alleine schon Scharen von Besuchern an, so ist weder das Aufstellen des Kirmesbaums noch das legendäre Schubkarrenrennen vom Festgeschehen wegzudenken. Bereits am Samstagabend sorgten „die besten Jongen von Geawetzhan“ für Stimmung. Trotz des strömenden Regens gaben sie alles, um den 24 Meter hohen Kirmesbaum aufzustellen. Anschließend kletterte Niklas Hartstang in geradezu affenartiger Geschwindigkeit hoch und holte die Fleischwurst unter dem Beifall der zahlreichen Zuschauer herunter.

Am Sonntagmittag ging der bange Blick nach oben. Petrus hatte ein Einsehen, es blieb trocken. Sogar die Sonne zeigte sich und warf ihre Strahlen auf die fantasievollen Karren mit den einfallsreichen Namen. Zum Anheizen ertönte unter anderem das neue Lied „Mein Verein“, getextet und komponiert vom Altstar und Schlagzeuger der Kirmesjugend-Kapelle, Basti Heer und gesungen von dessen Bruder Ben.

i Fix und fertig: der Rennfahrer der Rosenheimer Kirmesjugend, die auf den 2. Platz kam. Gaby Wertebach

Angemeldet zum Schubkarrenrennen hatten sich die Kirmesjugend von Mörlen und Rosenheim, sowie Mitglieder der Kirmesgesellschaften Steinebach, Streithausen, Atzelgift, Nisteral, Nister und die Prinzengarde aus Fensdorf. Dann ging es zur Sache. Die teilnehmenden Karren lieferten sich mit den drei Teams aus den Reihen der Gebhardshainer ein heißes Rennen um den Sieg. Ohne Rücksicht auf Verluste schrammten sie den Bürgersteig hoch, bretterten dicht am Zaun vorbei und mussten einige Crashs in Kauf nehmen. Die tolle Rakete der Prinzengarde aus Fensdorf, die auch den Preis für den schönsten Karren gewann, hatte einen Astronauten, der trotz überragender Geschwindigkeit am Handy hing und in seinem silbernen Anzug für Aufsehen sorgte.

Bei den Namen der Karren war die Fantasie der Zuschauer gefragt. Die Gebhardshainer starteten unter „Oos Frittentheke“, da blieb ja nicht viel Spielraum zwecks Deutung. Sie konnten den Sieg erringen, während der zweite Sieger, die flotten Jungs aus Rosenheim unter dem Namen „Kotzerter Delorien“ starteten. Der Ort nannte sich früher Kotzenroth. Und ganz ominös wurde es bei den dritten Siegern, der Fensdorfer Prinzengarde die unter dem Namen „Raketer Weyer, schneller als die Vorhut weg war“ startete und zugleich auch den Sieg als schönste Karre mit nach Hause nehmen konnte.

i Der diesjährige Schützenkönig Oliver Schmidt und Gemahlin Nadine. Gaby Wertebach

Die Brüder Robin und Ben Stockschläder sorgten mit ihren Kommentaren für informative Unterhaltung und hatten die Lacher auf ihrer Seite. Jan Seifer hatte den wohl anstrengendsten Job. Er war als der rasende Reporter quasi überall und brachte die Zuschauer immer wieder auf den neusten Zwischenstand. Danach zog der Festzug der Schützenbruderschaft mit König Oliver Schmidt und Prinzgemahlin Nadine, sowie geladenen Vereinen durchs Dorf, wo es anschließend im Zelt ein Platzkonzert gab.