Karneval in Helmenzen Omus-Club feiert närrischen Geburtstag 02.03.2025, 17:00 Uhr

i Gute Stimmung beim Omus-Club in Helmenzen. Das Motto des kleinen Vereins zum 44. Geburtstag: Wir haben mehr Kostüme als der Kleiderschrank erlaubt. Sonja Roos

Was als kleiner Möhnenkaffee vor 44 Jahren begann, hat sich als karnevalistischer Geheimtipp in der Region etabliert: Der Omus-Club Helmenzen feierte närrischen Geburtstag und unterhielt die Gäste im Westerwälder Hof mit einem bunten Programm.

Der Westerwälder Hof platzte am Freitagabend aus allen Nähten, hatten doch die Omus-Möhnen dort zur traditionellen Sitzung geladen. In diesem Jahr galt es zudem, einen närrischen Geburtstag zu feiern: 44 Jahre gibt es den Omus-Club in Helmenzen jetzt schon.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen