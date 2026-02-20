Betzdorf soll leuchten
Omas gegen Rechts und Pfadfinder laden zu Lichtermarsch
Die Pfadfinderschaft St. Georg Betzdorf und die "Omas gegen Rechts" rufen gemeinsam zu einem zweiten Lichtermarsch in Betzdorf auf. Foto: Claudia Geimer
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Nach dem großen Zuspruch der Aktion im vergangenen Jahr wollen die Pfadfinder St. Georg dieses Jahr gemeinsam mit den „Omas gegen Rechts“ auf die Straße gehen und gemeinsam ein Zeichen für Toleranz, Respekt und Menschenwürde setzen.

Lesezeit 3 Minuten
Betzdorf soll wieder leuchten: Die katholische Pfadfinderschaft St. Georg und die „Omas gegen Rechts“ laden am Donnerstag, 26. Februar, 18 Uhr, unter dem Motto: „Ein Licht für Demokratie“, zum zweiten Lichtermarsch ein. Der Auftakt findet wieder an der Stadthalle statt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenPolitik

