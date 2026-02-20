Betzdorf soll leuchten Omas gegen Rechts und Pfadfinder laden zu Lichtermarsch Claudia Geimer 20.02.2026, 20:00 Uhr

i Die Pfadfinderschaft St. Georg Betzdorf und die "Omas gegen Rechts" rufen gemeinsam zu einem zweiten Lichtermarsch in Betzdorf auf. Foto: Claudia Geimer Geimer Claudia. Claudia Geimer

Nach dem großen Zuspruch der Aktion im vergangenen Jahr wollen die Pfadfinder St. Georg dieses Jahr gemeinsam mit den „Omas gegen Rechts“ auf die Straße gehen und gemeinsam ein Zeichen für Toleranz, Respekt und Menschenwürde setzen.

Betzdorf soll wieder leuchten: Die katholische Pfadfinderschaft St. Georg und die „Omas gegen Rechts“ laden am Donnerstag, 26. Februar, 18 Uhr, unter dem Motto: „Ein Licht für Demokratie“, zum zweiten Lichtermarsch ein. Der Auftakt findet wieder an der Stadthalle statt.







