Betzdorf. Technik ist in der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Und Programmierkenntnisse sind für technische Geräte nahezu unabdinglich. Um Kindern den Spaß an ersten leichten Programmierschritten näherzubringen, fand in der Stadtbücherei in Betzdorf ein Oma-Opa-Enkel-Roboter-Workshop statt. Und noch einen weiteren Hintergedanken haben die Mitarbeiter gehabt.