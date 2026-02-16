Erfolg für deutsche Athletin
Olympia-Bronze bringt Brachbach in Karnevalslaune
"Jacki" (Christian Pfeifer) und "Axel" (Daniel Müller mit Schnäuzer und Medaille) als Doubles passend zum Motto Olympia des Brachbacher Karnevalvereins.
Da wird aus „Viva Colonia“ ganz schnell „Viva Jacka“: Die Jecken in Brachbach sind im Olympiafieber, denn Skeletonpilotin Jaqueline Pfeifer startet bei den Winterspielen in Cortina. Beim Public Viewing wird mitgefiebert und gefeiert.

Lesezeit 2 Minuten
Der Ortsbürgermeister tanzt mit der olympischen Fahne durch den Raum, Karnevalisten jubeln, klatschen und singen: Brachbach feiert Bronze. Skeletonpilotin Jaqueline Pfeifer hat soeben mit einem beherzten Rennen den dritten Platz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo erobert und damit ihren Heimatort Brachbach in einen Freudentaumel versetzt.

