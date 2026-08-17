Glänzender Chrom, knatternde Motoren und kleine Kuriositäten: Das 25. Oldtimertreff in Ückertseifen lockte Liebhaber und Staunende aufs Dorf. Ein Fest für Fans historischer Fahrzeuge – und für alle, die Geschichte(n) mögen.
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Glänzender Chrom, funkelndes Blech und frisch polierter Lack im Sonnenschein, die Leidenschaft für zwei- und vierrädrige alte Fahrzeuge sowie jede Menge Begeisterung bei Oldtimer-Enthusiasten und Besuchern aus nah und fern bestimmten den vergangenen Samstag im kleinen, idyllischen 74-Einwohner-Dorf Ückertseifen.