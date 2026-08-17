Jubiläum im Westerwald Oldtimertreff in Ückertseifen hat 25-jähriges Jubiläum Rolf-Dieter Rötzel 17.08.2026, 09:00 Uhr

i Aus Königswinter war Werner Dahm und zwei weitere Veteranen mit einem VW-Käfer Cabriolet 1302 LS, eine Liebe von über fünfzig Jahren, angereist. Rolf-Dieter Rötzel

Glänzender Chrom, knatternde Motoren und kleine Kuriositäten: Das 25. Oldtimertreff in Ückertseifen lockte Liebhaber und Staunende aufs Dorf. Ein Fest für Fans historischer Fahrzeuge – und für alle, die Geschichte(n) mögen.

Glänzender Chrom, funkelndes Blech und frisch polierter Lack im Sonnenschein, die Leidenschaft für zwei- und vierrädrige alte Fahrzeuge sowie jede Menge Begeisterung bei Oldtimer-Enthusiasten und Besuchern aus nah und fern bestimmten den vergangenen Samstag im kleinen, idyllischen 74-Einwohner-Dorf Ückertseifen.







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