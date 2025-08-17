Beim Oldtimertreffen in Übertseifen kamen nicht nur Motorenfans auf ihre Kosten. Die alten Fahrzeuge standen auch für die eine oder andere Geschichte aus vergangenen Zeiten.

Tuckern, Blubbern und Knattern liegen in der Luft. Um die Wette glänzen Chrome und frisch polierter Lack. Das ist Oldtimer-Flair im kleinen natur-romantischen Ückertseifen, in dem am Samstag zum 24. Mal das weit in der Region bekannte marken- und typenoffene Oldtimertreffen für Autos, Motorräder und Traktoren stattfand. Zu sehen waren Jahrzehnte alte Raritäten, die nicht nur fahren, sondern auch viel zu „erzählen“ hatten.

Das Stelldichein der Legenden, hin und wieder auch „Garagengold“ genannt, hat nach wie vor eine unbändige Anziehungskraft und entfacht stets Begeisterung, und das auch bei der jungen Generation. So auch in Ückertseifen: Jedes einzelne Gefährt vermittelt umgeben von oldtimerischem Herzblut einen eigenen Charme, vor allem bei den Vehikeln aus den 1920er-Jahren. Zahlreiche Erinnerungen werden wachgerufen, es wird gefachsimpelt sowie tolle und fast nie endende Benzin-Gespräche geführt; zwei- und vierrädrige Nostalgie verbindet sich mit Romantik.

Luftgekühlt, kultig und immer wieder faszinierend: der VW-Käfer – die Legende lebt und läuft und läuft. Opel, Mercedes, Porsche, Ford, ein DKW 1000 S de Luxe, der französische Amilcar sowie weitere zahlreiche Kfz-Raritäten bilden mit einer breiten Palette an Motorrädern von Zündapp über NSU bis hin zu BMW sowie Traktoren der Marken Deutz, Holder, Eicher und Mc Cormick, um einige zu nennen, ein tolles Oldtimer-Meeting auf dem Ückertseifener Dorfplatz und dem angrenzenden Areal – ein rollendes Fahrzeug-Museum mit zahlreichen Hinguckern.

Das älteste Auto, mit Holzspeichen versehen, war ein in den USA gebauter Locomobile, Baujahr 1921, 95 PS, an die 100 km/h schnell, mit dem Frank Jung aus Wiederhofen angereist war. Mit einem sogenannten „Schwiegermuttersitz“ versehen ist der Ford TYP A aus dem Jahre 1930, 40 PS, 2,9 Liter; Karl-Heinz Schnug aus Oberlahr der stolze Besitzer. Baujahr 1937 ist der Austin/Seven Ruby von Klaus-Dieter Klein aus Ückertseifen, der mit seinem 748 ccm Hubraum siebzehn PS auf die Straße bringt.

Zu einem weiteren Hingucker wurde ein Chevrolet Baujahr 1941, der 20 Jahre in der Wüste von Arizona stand, zahlreiche Sandstürme erlebte und über die Jahre eine tolle Lack-Patina kreierte. Lars Schwichtenberg möchte daran auch nichts ändern. „Das Auto vermittelt eine gelebte Geschichte, diese soll erhalten bleiben“, erklärte er.

Eng mit dem ersten deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer ist der Mercedes-Benz 300 verbunden. „Das Auto war die erste deutsche Repräsentations-Limousine nach dem Krieg, der Dienstwagen des Kanzlers. Man nannte sie Adenauer-Mercedes“, so Michael Theis aus Wissen im RZ-Gespräch. Dessen Modell ist noch zu 80 Prozent im Original-Zustand, Baujahr 1954 und hat 125 PS.

Bei den Gesprächen zwischen den Besuchern und den Oldtimer-Besitzern ging es nicht allein um PS, Hubraum, Lackierung und Ersatzteile, sondern vielfach auch um den Stellenwert, den das Ückertseifener Oldtimertreffen seit nun fast einem Vierteljahrhundert hat. Das Vier- und Zweiräder-Treffen wurde durch die Bewirtung mit Getränken, Gegrilltem sowie einer Kaffee- und Kuchentafel bestens abgerundet.

Es gestaltete sich dabei wie in den Jahren zuvor erneut familiär. Hierauf legen die Oldtimerfreunde Ückertseifen als Veranstalter nach wie vor großen Wert. Und das auch zur Freude der zahlreich aus der Region und sogar aus Köln, Bonn, Neuwied und Krefeld angereisten Oldtimer-Fans – darunter sehr viele „Stammgäste“. Viele kennen sich seit Jahren, freuen sich auf die privaten oder fachlichen Gespräche sowie den dörflichen Flair.

Die Veranstaltung mit Tradition spiegelte auch den Gemeinschaftssinn der Ückertseifener wider. So hatten freiwillige Helfer im Vorfeld der Veranstaltung Mäh- und Pflegearbeiten im Dorf verrichtet. Dies war jedoch keine einmalige Aktion, „eine freiwillige Arbeitseinsatz-Gruppe trifft sich jeden Monat, um gemeindliche Arbeiten durchzuführen“, so ein erfreuter und dankbarer Ortsbürgermeister Andreas Knipp gegenüber unserer Zeitung.