Premiere bei Horhausener Event Oktobermarkt mit Hochzeitsmesse lockt Besucher Sabrina Mewes 28.10.2025, 08:00 Uhr

i Der Markt bot den Horhausenern bei herbstlicher Stimmung reichlich Abwechslung für eine warme Mahlzeit und ein Getränk. Sabrina Mewes

Premiere beim Oktobermarkt in Horhausen: Zum ersten Mal fand die neue Hochzeitsmesse „Hochzeitszauber“ im Kaplan-Dasbach-Haus statt. Während der Markt herbstliches Ambiente bot, konnten sich Heiratswillige Inspiration an verschiedenen Ständen holen.

Wer sich an einem kalten Herbstsonntag einen warmen Kaffee und ein Crêpe holen wollte, war auf dem Oktobermarkt in Horhausen genau richtig. Schon am frühen Mittag schauten die Besucherinnen und Besucher, die meisten von ihnen dick eingepackt, was der Markt im Ortskern anzubieten hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen