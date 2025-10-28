Premiere bei Horhausener Event
Oktobermarkt mit Hochzeitsmesse lockt Besucher
Der Markt bot den Horhausenern bei herbstlicher Stimmung reichlich Abwechslung für eine warme Mahlzeit und ein Getränk.
Sabrina Mewes

Premiere beim Oktobermarkt in Horhausen: Zum ersten Mal fand die neue Hochzeitsmesse „Hochzeitszauber“ im Kaplan-Dasbach-Haus statt. Während der Markt herbstliches Ambiente bot, konnten sich Heiratswillige Inspiration an verschiedenen Ständen holen.

Lesezeit 2 Minuten
Wer sich an einem kalten Herbstsonntag einen warmen Kaffee und ein Crêpe holen wollte, war auf dem Oktobermarkt in Horhausen genau richtig. Schon am frühen Mittag schauten die Besucherinnen und Besucher, die meisten von ihnen dick eingepackt, was der Markt im Ortskern anzubieten hatte.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenFreizeit

Top-News aus der Region