Josef Rosenbauer im Interview
„Ohne Kreis könnte Klinik in Kirchen nicht überleben“
Vor einem Jahr hat es im Krankenhaus Kirchen einen Trägerwechsel gegeben. Geschäftsführer Josef Rosenbauer blickt auf ein doch t
Vor einem Jahr hat es im Krankenhaus Kirchen einen Trägerwechsel gegeben. Geschäftsführer Josef Rosenbauer blickt auf ein doch turbulentes Jahr zurück – und wagt den Blick nach vorne.
Tim Oerter. PUK Diakonie in Südwestfalen

Am 1. August ist es genau ein Jahr her, dass die Diakonie in Südwestfalen das Krankenhaus in Kirchen übernommen hat. Was hat sich bislang getan, was wird sich tun? Darüber haben wir mit Geschäftsführer Josef Rosenbauer gesprochen.

Lesezeit 4 Minuten
Das Aufatmen war groß vor einem Jahr. Nach zwei Insolvenzen unter DRK-Ägide übernahm die Diakonie in Südwestfalen das Krankenhaus in Kirchen – begleitet von millionenschweren Zusagen des Kreises Altenkirchen. Was hat sich seit dem Trägerwechsel getan?
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