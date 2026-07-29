Am 1. August ist es genau ein Jahr her, dass die Diakonie in Südwestfalen das Krankenhaus in Kirchen übernommen hat. Was hat sich bislang getan, was wird sich tun? Darüber haben wir mit Geschäftsführer Josef Rosenbauer gesprochen.
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Das Aufatmen war groß vor einem Jahr. Nach zwei Insolvenzen unter DRK-Ägide übernahm die Diakonie in Südwestfalen das Krankenhaus in Kirchen – begleitet von millionenschweren Zusagen des Kreises Altenkirchen. Was hat sich seit dem Trägerwechsel getan?