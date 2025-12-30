Ohne Frieden läuft gar nichts

An der Realschule plus in Daaden wird wöchentlich die Schul-AG Friedenserziehung-Geschichte statt von den Schülern sehr engagiert wahrgenommen. Was die Gruppe dabei schon erlebt und ins Leben gerufen haben, davon berichten Lehrer und Schüler.
Lesezeit 3 Minuten
Selbstbewusst sind sie, die Jugendlichen der Arbeitsgemeinschaft Friedenserziehung-Geschichte der Realschule plus in Daaden. „Wir werden in Berlin und Mainz gehört“, sagt Ayler. Die 14-Jährige hat recht: Die heutige Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat die kleine Friedensglocke der AG mit nach Berlin genommen, als sie 2020 als damalige Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz Vorsitzende der Kultusministerkonferenz war.