Schülerengagement gegen Krieg Ohne Frieden läuft gar nichts Claudia Geimer 30.12.2025, 19:00 Uhr

i Die schuleigene Friedensglocke ist das Markenzeichen auch der aktuellen Friedens AG der Realschule plus in Daaden. Foto: Claudia Geimer Geimer Claudia. Claudia Geimer

An der Realschule plus in Daaden wird wöchentlich die Schul-AG Friedenserziehung-Geschichte statt von den Schülern sehr engagiert wahrgenommen. Was die Gruppe dabei schon erlebt und ins Leben gerufen haben, davon berichten Lehrer und Schüler.

Selbstbewusst sind sie, die Jugendlichen der Arbeitsgemeinschaft Friedenserziehung-Geschichte der Realschule plus in Daaden. „Wir werden in Berlin und Mainz gehört“, sagt Ayler. Die 14-Jährige hat recht: Die heutige Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat die kleine Friedensglocke der AG mit nach Berlin genommen, als sie 2020 als damalige Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz Vorsitzende der Kultusministerkonferenz war.







