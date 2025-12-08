Industriegeschichte Herdorf
„Ofensau“ bekommt neuen Platz
Die Platzierung des 29-Tonnen-Kolosses auf den Tieflader klappt problemlos
Gaby Wertebach

Ein tonnenschwerer Koloss aus Rückständen der Eisenproduktion in Herdorf bin in die 1960ger-Jahre hat nun zur Erinnerung an den einstigen Bergbau einen neuen Platz im Herdorfer Zentrum erhalten. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Volkshochschule Herdorf und dem Ingenieur Carsten Trojan liegt es am Herzen die Geschichte des „Städtchens“ Herdorf erlebbar zu machen. Im Rahmen des Leader-Förderprogramms „Herdorfer History-Tour“ wurden bereits vor einigen Monaten nicht nur Stelen aus Cortenstahl aufgestellt, die mittels eines QR-Codes über die Geschichte Herdorfs erzählen – das neueste Projekt wurde am Freitagmorgen verwirklicht: den Bodensatz des letzten Abstrichs der ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenZeitgeschichte