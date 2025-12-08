Industriegeschichte Herdorf „Ofensau“ bekommt neuen Platz Gaby Wertebach 08.12.2025, 10:00 Uhr

i Die Platzierung des 29-Tonnen-Kolosses auf den Tieflader klappt problemlos Gaby Wertebach

Ein tonnenschwerer Koloss aus Rückständen der Eisenproduktion in Herdorf bin in die 1960ger-Jahre hat nun zur Erinnerung an den einstigen Bergbau einen neuen Platz im Herdorfer Zentrum erhalten.

Der Volkshochschule Herdorf und dem Ingenieur Carsten Trojan liegt es am Herzen die Geschichte des „Städtchens“ Herdorf erlebbar zu machen. Im Rahmen des Leader-Förderprogramms „Herdorfer History-Tour“ wurden bereits vor einigen Monaten nicht nur Stelen aus Cortenstahl aufgestellt, die mittels eines QR-Codes über die Geschichte Herdorfs erzählen – das neueste Projekt wurde am Freitagmorgen verwirklicht: den Bodensatz des letzten Abstrichs der ...







