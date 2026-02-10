Wahrheitsgehalt unklar Oberlahr: Polizei prüft Meldungen über Kinderansprecher Annika Stock 10.02.2026, 12:30 Uhr

i Die Polizei geht derzeit Hinweisen auf einen angeblichen Kinderansprecher in Oberlahr nach. Jens Büttner/dpa

Eine Meldung über einen angeblichen Kinderansprecher in Oberlahr macht derzeit in sozialen Medien die Runde. Die Polizei hat uns bestätigt, dass sie den Hinweisen nachgeht. Ob es einen strafrechtlich relevanten Vorfall gab, ist aber derzeit unklar.

In sozialen Medien, vor allem via Whatsapp, kursiert derzeit eine Nachricht über einen möglichen Vorfall mit einem Schulkind in Oberlahr. Demnach soll ein Kind am Montag von einer unbekannten Person aus einem Auto heraus angesprochen worden sein. Verbreitet werden auch Details zu einer angeblich verwendeten Legende, um das Kind in das Auto zu locken, sowie zu Automarke und Kennzeichen.







