Geklautes Ortsschild ersetzt
Nur ein Scherz? Willkommen in der „Rheinprovinz Mauden“
Seit rund einer Woche begrüßt die Besucher von Mauden an der Ortseinfahrt ein selbst gemachtes Schild, dessen Stil dem eines off
Seit rund einer Woche begrüßt die Besucher von Mauden an der Ortseinfahrt ein selbst gemachtes Schild, dessen Stil dem eines offiziellen Ortseingangsschilds ähnelt – sich dann inhaltlich aber doch deutlich unterscheidet.
Daniel-D. Pirker

Ein Unbekannter hat das Ortseingangsschild von Mauden ersetzt, das den Ort der „Preußischen Rheinprovinz“ zuordnet. Eine Provokation mit einem Augenzwinkern – oder möglicherweise die Tat eines Reichsbürgers? Wir fragten beim Ortsbürgermeister nach. 

Lesezeit 2 Minuten
Außenstehende kommen hier nur selten durch, so idyllisch sich die Natur auch präsentiert. Vielleicht ist das „neue“ Ortseingangsschild von Mauden, einem 125-Seelen-Dorf im Daadener Land, deswegen auch noch nicht einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Die Größe entspricht tatsächlich einem gängigen Ortsschild, das perfekt in den eisernen Rahmen passt, auch das Gelb erinnert stark an die offiziellen Schilder.
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