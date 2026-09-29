Der Betzdorfer Wochenmarkt befindet sich in einer Phase der Erneuerung. Damit gehen positive Entwicklungen einher – aber nicht nur, wie Citymanager Wallimann berichtet. Mit angespannter Hoffnung blickt er auf einen speziellen Termin Ende Oktober.
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Der Kontrast könnte nicht größer sein: Nach wie vor bieten wenige Händler ihre Waren auf dem Dienstagswochenmarkt in der Betzdorfer Innenstadt an. Wie Citymanager Kevin Wallimann im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt, handelt es sich aktuell um vier Verkaufsstände.