Spatenstich mit vielen Gästen Nun beginnt der Neubau des Betzdorfer Seniorenzentrums Claudia Geimer 08.10.2025, 18:30 Uhr

i Mit vereinten Kräften nahmen die Ehrengäste den Spatenstich zum Neubau des Seniorenzentrums in Betzdorf vor. Claudia Geimer

Rund 50 Jahre liegt der Bau des Seniorenzentrums St. Josef in Betzdorf zurück. Nun hat der ersehnte Neubau der Einrichtung begonnen. Beim offiziellen Spatenstich waren viele persönliche Worte zu hören.

Martina Schütz möchte sich den Spatenstich des neuen Seniorenzentrums nicht entgehen lassen. Die 86-Jährige wohnt in der Elly-Heuss-Knapp-Straße und ist auf dem Weg zur Baustelle. „Das möchte ich mir anschauen. Denn mein Mann und ich haben schon den ersten Spatenstich miterlebt“, erzählt die Seniorin in Erinnerung an das Ereignis vor etwa 50 Jahren.







