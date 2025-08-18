Vor zehn Jahren floh Nour Al Baroudi mit ihrer Familie aus Syrien. Heute leitet sie das „Café Inklusiv“ in Altenkirchen – ein Ort der Begegnung, Integration und Menschlichkeit. Ihr Sohn Mohammad erinnert sich genau an die dramatische Flucht.

„Einmal das kleine Frühstück, bitte!“, „Ich hätte gerne eine Nussecke und zwei normale Brötchen!“ und „Können wir zahlen?“ Wie an jedem Tag ist heute einiges los im „Café Inklusiv“. Hier treffen sich die Altenkirchener zum Plaudern und Einkaufen, und auch die Mitarbeiter der umliegenden Behörden verbringen gerne ihre Pause in den modernen Räumlichkeiten in der Frankfurter Straße.

Der Rummel ist für Nour Al Baroudi eine Herausforderung, aber keinesfalls ein Problem. Im Gegenteil, die Café-Leiterin flitzt mit beladenem Tablett umher, bedient flugs an der Brottheke oder rechnet an der Kasse ab. Und wenn die 39-jährige Syrerin ihr unwiderstehliches Lächeln zeigt, dann kann die Kundschaft gar nicht anders, als kleine Verzögerungen zu verzeihen.

„Tempo machen“ darf deshalb nicht das oberste Gebot

Diese können im Integrationsbetrieb der „Neuen Arbeit“ schon einmal auftreten, denn im „Café Inklusiv“ arbeiten Menschen mit Unterstützungsbedarf, die alle ihr Bestes geben, aber auch individuelle Bedürfnisse haben. „Tempo machen“ darf deshalb nicht das oberste Gebot im Service sein. Nour Al Baroudi ist die Koordinatorin des Teams, das rund zehn Mitarbeitende umfasst. Diese Tätigkeit erfüllt sie mit großer Freude, und fast scheint es, als verfüge die „Chefin“ über unerschöpfliche Energiereserven.

Das ist mehr als erstaunlich, denn Nour Al Baroudi ist vor zehn Jahren nicht nur unter lebensgefährlichen Umständen mit Mann und drei kleinen Kindern aus ihrem völlig zerstörten Heimatort in Damaskus geflohen, sie musste auch alles hinter sich lassen, was ihr beruflich einmal viel bedeutet hat. Nach ihrer gymnasialen Schullaufbahn habe sie noch in Syrien eine Ausbildung zur Friseurin gemacht und auch einige Jahre in dieser Branche gearbeitet, erzählt Nour Al Baroudi im Gespräch mit unserer Zeitung, an dem auch Hans-Joachim Roos (stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Neuen Arbeit) teilnimmt.

Über die Türkei und Griechenland nach Deutschland

Als die Kriegssituation unerträglich wird, beschließt die Familie zu fliehen. „Mein kleiner Bruder ist mit 14 Jahren durch eine Bombe gestorben“, sagt Nour Al Baroudi traurig. Der Weg führt die Familie über die Türkei und Griechenland nach Deutschland. Zu Beginn nutzt sie ein überladenes Boot, dann geht es zu Fuß und selten einmal mit dem Bus weiter. Zum Glück bleiben die Eltern und die Kinder Lana, Zin und Mohammad gesund, und auch etwas Geld ist durch den Verkauf des verbliebenen persönlichen Besitzes vorhanden. In Deutschland landet die Familie kurz in einem Camp und gelangt dann nach Altenkirchen.

i Nour Al Baroudi, Leiterin des Altenkirchener "Café Inklusiv", ist sehr gerne im Kontakt mit den Gästen. Julia Hilgeroth-Buchner

Nour Al Baroudi besucht eine Sprachschule, arbeitet ehrenamtlich bei der Tafel, macht den Hauptschulabschluss und nimmt mehrere Bildungsangebote der Neuen Arbeit in Anspruch. Einen Job als Friseurin findet sie im viel zu weit entfernten Koblenz, aber nicht vor Ort. Erfreulicherweise kann sie dann als Mitarbeiterin im „Café Inklusiv“ anfangen und übernimmt 2024 die Leitung. Im Laufe des Pressegespräches trifft auch Mohammad ein, Nour Al Baroudis 18-jähriger Sohn, der viel Erfahrung als Aushilfe hat und seine Mutter beim Interview unterstützen möchte.

Das Team ist sehr nett, und ich kann durch den Kontakt mit den Kunden mein Deutsch verbessern.“

Nour Al Baroudis

Der junge Mann, der hervorragend Deutsch spricht und gerade mit einer Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement bei einer Wissener Spedition begonnen hat, kann einiges mehr zur Organisation des Café-Alltags beitragen, aber auch zur Flucht, die er als Siebenjähriger erlebt hat. „Ich kann mich an alles ganz genau erinnern. Es war schlimm und wie in einem Film“, sagt er. „Ich verstehe bis heute nicht, wie meine Eltern das durchziehen konnten.“

i Nour Al Baroudi, Leiterin des Altenkirchener "Café Inklusiv" ist sehr stolz auf die Köstlichkeiten, die jeden Tag frisch über die Theke gehen. Julia Hilgeroth-Buchner

Das Café-Team sei hingegen wie eine große Familie, in der sich beide sehr wohlfühlen würden. Das kann seine Mutter nur bestätigen: „Ich liebe hier alles“, sagt sie mit leuchtenden Augen. „Das Team ist sehr nett, und ich kann durch den Kontakt mit den Kunden mein Deutsch verbessern.“ Auch, wenn Nour Al Baroudi später nebenher gerne einen kleinen Salon eröffnen würde, eine Trennung vom „Café Inklusiv“ steht für sie nicht zur Debatte, wie sie lachend versichert: „Ich bleibe natürlich hier!“