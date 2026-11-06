Abriss der Schlichthäuser Notunterkünfte am Stadtrand von Wissen verschwinden Elmar Hering 06.11.2026, 17:15 Uhr

i Der Abriss der alten Wissener Schlichthäuser hat begonnen. Thomas Hoffmann

Wer aus Richtung Elkhausen stadteinwärts nach Wissen kommt, wird demnächst eine auffällige Veränderung bemerken. Dort, wo schon vor Jahren eines von ehemals drei Schlichthäusern abgerissen wurde, folgen jetzt die beiden anderen.

Für den schon lange geplanten Abriss der beiden Notunterkünfte am Stadtrand von Wissen hat an diesem Freitag der sichtbare Teil der Arbeiten begonnen. Im September hatte der zuständige Ausschuss der Verbandsgemeinde einstimmig beschlossen, die beiden sogenannten Schlichthäuser dem Erdboden gleichzumachen.







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