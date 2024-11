Antwort an Landrat Enders Notfallversorgung im AK-Land: VdK sieht sich falsch verstanden 27.10.2024, 15:59 Uhr

i Das Krankenhaus in Altenkirchen macht dicht. Für die Menschen und Institutionen in der Region ist das ein herber Rückschlag. Markus Eschenauer

Kreis Altenkirchen. In der verbalen Auseinandersetzung zwischen dem VdK im Kreis Altenkirchen und Landrat Peter Enders um die Notfallversorgung in der Region hat sich der Sozialverband jetzt um eine Klarstellung bemüht. In einem Schreiben an Enders, das unserer Zeitung vorliegt, bedauert der VdK, falls ein Absatz in einem Schreiben vom 12. September zu Missverständnissen geführt habe.

Konkret geht es um den Satz „Die momentan nötigen Wege bis zur Notfallversorgung im Krankenhaus, insbesondere bei Notsituationen wie Schlaganfall, Herzinfarkt etc., sind definitiv zu lang und gefährden Menschenleben“. In seiner Antwort hatte der Landrat am 26.

