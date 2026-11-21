Westerwälder Baum am Ziel Nordmanntanne aus Elkenroth schmückt Haarlems Markt Gaby Wertebach 21.11.2026, 11:00 Uhr

i Die Nordmanntanne der Familie Schütz in Elkenroth ist mittlerweile an seinem Bestimmungsort in den Niederlanden angekommen. Gaby Wertebach

Vor über 30 Jahren als kleines Bäumchen gepflanzt, hat die Nordmanntanne der Familie Schütz nun rund 400 Kilometer bis nach Haarlem zurückgelegt. Dort wird der über 20 Meter hohe Baum festlich geschmückt – ein emotionaler Auftritt fürs Familienerbe.

Nun ist das Geheimnis gelüftet. Die über 20 Meter hohe Nordmanntanne, über deren Reise von Elkenroth in die Niederlande unsere Zeitung kürzlich berichteten, hat ihren Bestimmungsort erreicht und darf dort noch einmal einen ganz großen Auftritt erleben.







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