Schandfleck an Wilhelmstraße
Noch im Sommer eröffnet Autohaus Siegufer in Betzdorf
Siegufer, entsprechend der Lage am Fluss wurde das neue Autohaus auf dem ehemaligen ATU-Werkstatt-Gelände benannt.
Siegufer, entsprechend der Lage am Fluss wurde das neue Autohaus auf dem ehemaligen ATU-Werkstatt-Gelände benannt.
Daniel-D. Pirker

Das Gelände zwischen Aldi und Musterhaus war jahrelang ein Symbol für den Niedergang der Betzdorfer Wilhelmstraße. Doch seit geraumer Zeit tut sich was in und um der ehemaligen ATU-Werkstatt. Wann ist man so weit, das Autohaus Siegufer zu eröffnen?

Lesezeit 2 Minuten
Aus Schandfleck wird Vorzeigeunternehmung? Auf jeden Fall hat sich am und um dem seit Jahren verwaisten ATU-Gebäude an der Wilhelmstraße 74 in Betzdorf einiges getan. Davon zeugte in den vergangenen Monaten nicht nur der Einsatz von Baggern auf der prominent gelegenen Fläche zwischen Aldi und Musterhaus.

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