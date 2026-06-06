Schandfleck an Wilhelmstraße Noch im Sommer eröffnet Autohaus Siegblick in Betzdorf Daniel-D. Pirker 06.06.2026, 18:00 Uhr

i Siegufer, entsprechend der Lage am Fluss wurde das neue Autohaus auf dem ehemaligen ATU-Werkstatt-Gelände benannt. Daniel-D. Pirker

Das Gelände zwischen Aldi und Musterhaus war jahrelang ein Symbol für den Niedergang der Betzdorfer Wilhelmstraße. Doch seit geraumer Zeit tut sich was in und um der ehemaligen ATU-Werkstatt. Wann ist man so weit, das Autohaus Siegblick zu eröffnen?

Aus Schandfleck wird Vorzeigeunternehmung? Auf jeden Fall hat sich am und um dem seit Jahren verwaisten ATU-Gebäude an der Wilhelmstraße 74 in Betzdorf einiges getan. Davon zeugte in den vergangenen Monaten nicht nur der Einsatz von Baggern auf der prominent gelegenen Fläche zwischen Aldi und Musterhaus.







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