Konzert in der Stadthalle Nirvana Symphonic Tribute elektrisiert Altenkirchen Werner Klak 19.01.2026, 18:00 Uhr

i Das polnische Ensemble und Rockband Nirvana Symphonic Tribute heizte dem Publikum im Kultursalon der Stadthalle in Altenkirchen ordentlich ein. Werner Klak

Die zehnköpfige Formation Nirvana Symphonic Tribute aus Polen bereichert die Musik der Grunge-Idole um orchestrale Klänge. Das stieß beim Altenkirchener Publikum auf große Gegenliebe.

Weltweit verkaufte die Rockband Nirvana rund 100 Millionen Tonträger. 1994 gaben sie nach acht Jahren ihr letztes Konzert. Mehr als 30 Jahre später lebte die Formation am Sonntagabend auf der Bühne des Kultursalons der Stadthalle in Form des Nirvana Symphonic Tribute wieder auf und wurde vom Publikum euphorisch gefeiert.







