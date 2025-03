Die Ortsgemeinde Niederirsen, mit knapp 100 Einwohnern die kleinste Gemeinde in der Verbandsgemeinde Hamm, steht haushaltsmäßig auf gesunden Füßen, was in der jüngsten Ratssitzung wohlwollend aufgenommen wurde. Im Mittelpunkt stand ein im Ergebnishaushalt mit geringen Jahresüberschüssen abschließender Doppelhaushalt 2025/26, der ein einstimmiges Votum fand.

Ortsbürgermeister Andreas Knipp zeigte sich im RZ-Gespräch erfreut über die gemeindlichen Finanzen. Die positive Entwicklung werde zu einem nicht unerheblichen Teil durch freiwillige Arbeitseinsätze ehrenamtlicher Helfer geschultert. „Ohne dieses Engagement, für das ich einen aufrichtigen Dank aussprechen möchte, würden unsere Finanzen nicht so gut aussehen.“

Kredite werden nicht benötigt

Rundum gab es zufriedene Gesichter, zumal auch die Steuerhebesätze im Gegensatz zu anderen Gemeinden nur moderat anzuheben waren (Grundsteuer A von 390 auf 425 Prozent, Grundsteuer B von 465 auf 490 Prozent und Gewerbesteuer von 425 auf 440 Prozent) und sich die derzeitige Pro-Kopf-Verschuldung von 186 Euro bis zum Ende des Jahres auf 168 Euro und im kommenden Jahr auf 150 Euro reduzieren wird. Positiv stellt sich der Liquiditätsüberschuss mit 22.638 Euro dar.

Das Zahlenwerk erläuterte Marcel Ring von der Hammer Verwaltung. Danach beinhaltet der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2025 Erträge von 121.620 Euro und Aufwendungen von 121.305 Euro, was einen Jahresüberschuss von 315 Euro ergibt. Im kommenden Jahr stehen 123.590 Euro an Aufwendungen insgesamt 124.130 Euro an Einnahmen gegenüber. Der Jahresüberschuss steigt somit auf 540 Euro. Kredite werden keine benötigt.

Höhere Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus

Der Ertrag bei der Grundsteuer B erhöht sich aufgrund der Grundsteuerreform und der Hebesatzänderung von 10.900 Euro auf 14.200 Euro. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 43.700 Euro erwartet, gegenüber dem vorjährigen Ansatz eine Minderung um 2.300 Euro. An Schlüsselzuweisungen A sind 39.800 Euro etatisiert, gegenüber dem vorjährigen Ansatz ein Plus von 9.000 Euro und im Vergleich zum Ist-Aufkommen 2024 ein Mehr von 4.221 Euro. Durch die Anhebung der Kreisumlage im Landkreis Altenkirchen um 2,5 Prozent auf 45,5 Prozent muss Niederirsen jetzt 45.800 Euro aufbringen. Das Vorjahres-Ist betrug 42.705 Euro. Bei einem Verbandsgemeindeumlagesatz von 42,5 Prozent (Anhebung um 0,5 Prozent) wurden 42.800 Euro (Vorjahres-Ist: 41.713 Euro) eingeplant. Im kommenden Haushaltsjahr 2026 wird sich die VG-Umlage auf 43,5 Prozent erhöhen.

Auf der Ausgabenseite waren Anhebungen bei den Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus und Löhnen im Bereich der Gemeindestraßen notwendig. Für das vom Land aufgelegte Zukunftsprogramm „regional.zukunft.nachhaltig“ (finanzielle Unterstützung durch das Land bis zu 100 Prozent, wo die wirtschaftliche Lage und demografische Entwicklung schwieriger als in anderen Landesteilen ist) sind vorsorglich 6.000 Euro eingeplant worden. Für die Folgejahre bis 2028 stehen sonst keine weiteren Investitionen zu Buche.