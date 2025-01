Betroffener berichtet Niederfischbacher Pfarrer missbrauchte mehrere Jungen 17.01.2025, 16:44 Uhr

i Rund um die Pfarrkirche St. Mauritius und Gefährten in Niederfischbach, auch bekannt als Siegerländer Dom, sollen sich in den 1960er-Jahren Missbrauchsfälle ereignet haben. Gaby Wertebach

Jahrzehntelang hat ein Betroffener zum erlittenen Missbrauch durch einen Pfarrer in Niederfischbach geschwiegen. Nachdem er sich Pfarrer Augustinus Jünemann anvertraute, kam ein Stein ins Rollen. Weitere Betroffene haben sich gemeldet.

Die Tat liegt beinahe 60 Jahre zurück. Und bis heute fällt es dem Betroffenen aus Niederfischbach, der anonym bleiben will, schwer, über das Erfahrene zu sprechen. Ein Pfarrer, der in den Jahren 1963 bis 1969 in Niederfischbach tätig gewesen ist, habe ihn sexuell missbraucht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen