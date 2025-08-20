Wenn in anderen Orten die Kirmes endet, endet auch die Musik, die Bierstände und Buden schließen. Nicht so in Niederfischbach, wo am Dienstagabend die traditionelle Straßenkirmes mit einem traditionellen Trauer-Spektakel zu Ende ging.

Wenn in anderen Orten die Kirmes endet, wird die Musik leiser, die Bierstände schließen und der letzte Betrunkene nach Hause geschoben. Nicht so in Niederfischbach, wo am Dienstagabend die traditionelle Straßenkirmes mit einem Spektakel zu Ende ging, das irgendwo zwischen Trauerfeier, Karneval und New-Orleans-Jazz-Beerdigung rangierte.

Es gab lärmende Musik, der Musikverein bewies, dass man auch mit einem leichten Promillepegel noch erstaunlich zielsicher in die Trompete pusten kann, sodass sich die Straßenkirmes im wahrsten Sinne des Wortes mit Pauken und Trompeten verabschiedete. Schaulustige schlossen sich der Festgemeinschaft an, um das Leben „des Verstorbenen“ zu feiern. Unter dem Beifall zahlreicher Zuschauer wurde das Kirmesmännsch, das zu Beginn der Festtage noch munter durch die Straßen getragen worden war, traurig und zugleich höchst fröhlich den Flammen übergeben.

Begleitet wurde die letzte Reise des Kirmesmännschs von einer Prozession, wie sie wohl nur in Niederfischbach zustande kommt. Der Musikverein blies mit so viel Inbrunst, dass selbst die Budenbesitzer ihre Gläser erhoben, bevor wieder munter weitergespielt wurde, wobei man sich nicht ganz sicher war, ob sie den Trauermarsch oder eher eine Polka intonierten. An jedem Fahrgeschäft, jedem Wagen wurde Halt gemacht um, selbstverständlich nur zur Stimmungsstabilisierung, die Kehlen der Musiker von innen zu ölen und die Lippen zu befeuchten. Das Kinderkarussell mit den kleinen Fliegern blieb nicht verschont, die Trauerschar drehte manche Runde und spielte dabei gekonnt weiter.

Als der Trauerzug am Marktplatz ankam, sorgte die betroffene Witwe, die im Rollstuhl sitzend tänzelnd um das brennende Kirmesmännsch herumgefahren wurde, für zusätzliche Dramatik. Im Rausch der Gefühle hatte sie allerdings vorher jede Menge Küsschen verteilt, bevor sie dem Feuer beiwohnte. Pastor und Messdienerin hielten halbwegs andächtig die Stellung, sorgten dabei aber auch dafür, dass der Klingelbeutel von spendablen Mitbürgern gefüllt wurde. Spätestens als die Musiker schließlich auf die Knie gingen und rund um die Flammen weiterspielten – wobei einer von ihnen wohl durch die tiefe Betroffenheit des Geschehens das Gleichgewicht verlor und von dem Mittrauernden wiederaufgerichtet wurde – da war klar: Hier brannte nicht nur das Kirmesmännsch, sondern auch die Stimmung.

„Es war alles wunderbar, in den vier Tagen keine Schlägereien, keine Streitereien. So friedlich und fröhlich wie dieses Jahr, das macht uns stolz.

Ortsbürgermeister Dominik Schuh zur Kirmes 2025 in Niederfischbach﻿

Wie lange es die Tradition schon gibt, das weiß keiner so genau. Manche munkelten, sie sei irgendwann importiert worden, vielleicht von einem Niederfischbacher, der in New Orleans Urlaub gemacht hat und sich dort gedacht hat: „Das können wir auch, nur mit mehr Bier“. Tatsache ist und bleibt aber, dass die Kombination aus Trauermarsch und Straßenkirmes bestens funktioniert.

Ortsbürgermeister Dominik Schuh zeigte sich glücklich:“ Es war alles wunderbar, in den vier Tagen keine Schlägereien, keine Streitereien. So friedlich und fröhlich wie dieses Jahr, das macht uns stolz. Niederfischbach hat mittlerweile nur noch eine Wirtschaft, da ist es schön, dass die Kirmes ein Treffpunkt ist für alle die mal wieder gemeinsam anstoßen wollen“. „Anstoßen“, das war auch das Stichwort für Musikvereinsmitglied Bernd Becker, der sich vor Gratulanten kaum retten konnte. Er wird seinen 60. Geburtstag bestimmt nie vergessen, auch weil extra für ihn ein Lied geschrieben worden war.

So endete eine Kirmes, die weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt ist, vermutlich spätestens, wenn die Geschichte von der rollstuhltanzenden Witwe ihren Weg in die Medien findet. Mit bestem Wetter, zufriedenen Schaustellern und strahlendem Bürgermeister und Marktmeister bleibt nur festzuhalten: “Nach der Kirmes ist vor der Kirmes. Und in Niederfischbach wird auch 2026 wieder gefeiert, ganz bestimmt mit Musik, Bier und einem weiteren Kirmesmännsch, das glücklicherweise noch nichts von seinem feurigen Schicksal weiß.