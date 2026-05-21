Bürgermeisterwahl am 31. Mai
Nicole Knorr-Zibert bietet Werkhausener ein offenes Ohr
Nicole Knorr-Zibert (54) vor dem Ortseingang von Werkhausen. Sie fühlt sich in dem kleinen Ort pudelwohl und möchte dafür sorgen
Nicole Knorr-Zibert (54) vor dem Ortseingang von Werkhausen. Sie fühlt sich in dem kleinen Ort pudelwohl und möchte dafür sorgen, dass Werkhausen lebenswert für Jung und Alt bleibt.
Annika Stock

Die kommunikative Friseurmeisterin Nicole Knorr-Zibert lebt seit neun Jahren in Werkhausen und möchte künftig die politischen Geschicke als neue Ortschefin mitgestalten. Sie hat auch schon ein paar Ideen, falls sie die Wahl am 31. Mai gewinnt.

Lesezeit 2 Minuten
Nicole Knorr-Zibert ist sozial engagiert und liebt Tiere. Selbst hat sie einen Dackel, einen Kater und ein Pferd. „Wir sind fast wie die Bremer Stadtmusikanten“, sagt die Friseurmeisterin verschmitzt, als unsere Reporterin sie zu Hause besucht. Seit neun Jahren ist der kleine Ort Werkhausen ihr Zuhause.

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