Künstlerpaar aus Wissen Nicki Balogh tritt aus dem Schatten ins Rampenlicht Thomas Hoffmann 22.10.2026, 09:00 Uhr

i Privat und auf der Bühne sind sie seit Jahrzehnten ein eingespieltes Team: das Ehepaar Nicki und Danny Balogh. Jetzt tritt Nicki mit dem Song „Ein Junge hat sich verliebt“ erstmals als Solosängerin ins Rampenlicht. Thomas Hoffmann

Nach Jahren im Hintergrund tritt Nicki Balogh ins Rampenlicht und singt erstmals die Hauptrolle eines neuen Songs. Das eingespielte Duo kündigt zudem besinnliche Weihnachtslieder voller Gefühl und Power an.

Privat und auf der Bühne sind Nicki Balogh und Danny Balogh seit Jahrzehnten ein eingespieltes Team. Das Ehepaar aus Wissen begeistert im Laufe eines Jahres bei vielen Veranstaltungen mit seinen Songs Tausende Besucher in Festzelten, auf Partys und bei anderen Events in Deutschland, den Niederlanden und Belgien.







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