Künstlerpaar aus Wissen
Nicki Balogh tritt aus dem Schatten ins Rampenlicht
Privat und auf der Bühne sind sie seit Jahrzehnten ein eingespieltes Team: das Ehepaar Nicki und Danny Balogh. Jetzt tritt Nicki
Privat und auf der Bühne sind sie seit Jahrzehnten ein eingespieltes Team: das Ehepaar Nicki und Danny Balogh. Jetzt tritt Nicki mit dem Song „Ein Junge hat sich verliebt“ erstmals als Solosängerin ins Rampenlicht.
Thomas Hoffmann

Nach Jahren im Hintergrund tritt Nicki Balogh ins Rampenlicht und singt erstmals die Hauptrolle eines neuen Songs. Das eingespielte Duo kündigt zudem besinnliche Weihnachtslieder voller Gefühl und Power an.

Lesezeit 2 Minuten
Privat und auf der Bühne sind Nicki Balogh und Danny Balogh seit Jahrzehnten ein eingespieltes Team. Das Ehepaar aus Wissen begeistert im Laufe eines Jahres bei vielen Veranstaltungen mit seinen Songs Tausende Besucher in Festzelten, auf Partys und bei anderen Events in Deutschland, den Niederlanden und Belgien.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren