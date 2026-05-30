Rätsel um Marienthaler Pastor Nichts Neues in der Causa Aumüller Sonja Roos 30.05.2026, 10:00 Uhr

i Das Bild zeigt Pfarrer Frank Aumüller bei einer Veranstaltung in Wissen im Jahr 2013. Foto: Archiv Elmar Hering

Auch ein Dreivierteljahr, nachdem das Erzbistum Köln Pastor Frank Aumüller plötzlich und ohne Nennung von Gründen in den Ruhestand versetzte, will man sich von dieser Seite nicht zu der Sache äußern. Aumüllers Verbleib ist ebenfalls weiterhin unklar.

Ende September 2025 war der langjährige Wallfahrtspfarrer Frank Aumüller, der vor allem in Marienthal wirkte, plötzlich vom Erzbistum Köln in den vorläufigen Ruhestand versetzt worden. Wo Aumüller seitdem ist, weiß niemand. Schon damals versuchte unsere Zeitung Hintergründe für den eiligen Schritt zu erfahren, das Erzbistum verwies jedoch darauf, dass man sich zu Personalangelegenheiten nicht äußere.







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