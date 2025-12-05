Geschichtsspuren Nicht zu vergessen: Zwangsarbeit im heimischen Bergbau Claudia Geimer 05.12.2025, 18:00 Uhr

i Die Grube Füsseberg in Biersdorf zur Zeit des Nationalsozialismus. Auch hier waren Zwangsarbeiter eingesetzt. Foto: Archiv Volker Rosenkranz Volker Rosenkranz Archiv. Arbeitskreis Daadener Land

Bei einer Spurensuche zum Thema Zwangsarbeit im heimischen Bergbau gelangt man zu den Ruinen der Grube Füsseberg in Daaden-Biersdorf. Hierzu gibt es mit dem „Daadetaler Geschichtsbrief“ zum Thema „Zwangsarbeiter im Daadener Land“ Informationen.

Wer sich auf Spurensuche zum Thema Zwangsarbeit im heimischen Bergbau begibt, der wird bei den Ruinen der Grube Füsseberg in Daaden-Biersdorf fündig. Denn dort befindet sich seit drei Jahren eine in Bronze gegossene Tafel, die an das Schicksal von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern erinnert, die während des Zweiten Weltkriegs auf der Grube Füsseberg arbeiten mussten.







