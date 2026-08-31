Innenstadt Betzdorf Nicht nur Sperrung um Ruine beeinträchtigt Wochenmarkt Daniel-D. Pirker 31.08.2026, 19:30 Uhr

i Seit Freitag ist der Bereich um die Brandruine in der Betzdorfer Innenstadt großflächig gesperrt. Thomas Leurs

Eigentlich sollte der Betzdorfer Freitags-Wochenmarkt mehr Platz bekommen. Doch im Bereich der Decizer Straße wurden Verkaufsstände vermisst. Die Stadt reagiert auf Unmut darüber prompt mit einer Erklärung.

Diese Premiere verlief anders als gedacht. Mit Start des vergangenen Freitags-Wochenmarkts sollte eine Verlängerung und Ausweitung des Verkaufsangebots einhergehen. Eigentlich eine gute Nachricht, zumal die Stadt diesen Schritt auch mit einer Zunahme an Händlern begründet hatte.







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