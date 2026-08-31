Eigentlich sollte der Betzdorfer Freitags-Wochenmarkt mehr Platz bekommen. Doch im Bereich der Decizer Straße wurden Verkaufsstände vermisst. Die Stadt reagiert auf Unmut darüber prompt mit einer Erklärung.
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Diese Premiere verlief anders als gedacht. Mit Start des vergangenen Freitags-Wochenmarkts sollte eine Verlängerung und Ausweitung des Verkaufsangebots einhergehen. Eigentlich eine gute Nachricht, zumal die Stadt diesen Schritt auch mit einer Zunahme an Händlern begründet hatte.