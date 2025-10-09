Masturbieren in aller Öffentlichkeit, weitere sexuelle Übergriffe, räuberischer Diebstahl – eine lange Liste von Anklagepunkten gegen einen 44-Jährigen aus dem AK-Land wurde zwar vom Landgericht „reduziert“, aber ungeschoren kommt er nicht davon.
Von Diebstählen in einem Supermarkt und in einer Tankstelle bis zu öffentlicher Selbstbefriedigung: Weil es das Landgericht als erwiesen ansah, dass sich ein Mann aus dem Kreis Altenkirchen diverser Straftaten schuldig gemacht hat, wurde der 44-Jährige zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt.