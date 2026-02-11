Er ist einer von acht Direktkandidaten, die sich im Wahlkreis 2 um die Erststimme bewerben. Was bewegt Thomas Kölschbach (FDP)?
Die Digitalisierung liegt ihm am Herzen. Für Thomas Kölschbach, Direktkandidat der FDP im Wahlkreis 2 (Altenkirchen), ergeben sich daraus reichlich Chancen. Der Wissener wünscht sich schnellere und effizientere Vorgänge, sei es in der Wirtschaft, in der Verwaltung oder in der Schule.
Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)