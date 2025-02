Führung in Freusburg Nicht nur der Hungerturm bot faszinierende Einblicke Gaby Wertebach 25.02.2025, 16:00 Uhr

i Die Teilnehmer der Führung auf dem Weg in der Öffentlichkeit nur selten zugänglichen Bereichen der Freusburg. Gaby Wertebach

Heute ist die Freusburg vor allem als Jugendherberge bekannt. Zahlreiche Teilnehmer tauchten nun bei einer Führung in ihre jahrhundertealte Geschichte und besuchten Bereiche, die dem normalen Herbergsgast verschlossen bleiben.

Zahlreiche Besucher strömten jüngst zur Freusburg, um an einer besonderen Führung teilzunehmen. Der Anlass war der Weltgästeführertag am 21. Februar. An diesem Tag wurde der Weltverband der Gästeführer (WFTGA) gegründet, der diesen Aktionstag seit 1990 durchführt.

