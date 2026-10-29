Grundschulen in VG Kirchen „Nicht-deutsche Herkunft“: Kinder ungleich verteilt Daniel-D. Pirker 29.10.2026, 19:00 Uhr

i Ein i-Dötzchen kommt am ersten Schultag mit seiner Schultüte zur Grundschule (Symbolbild). Sven Hoppe/dpa

Wo gibt es mehr Grundschüler mit Migrationshintergrund in der Verbandsgemeinde Kirchen? Daten offenbaren große Unterschiede zwischen den Grundschulen. Wo besonders viele und besonders wenige Kinder „nicht-deutscher Herkunft“ unterrichtet werden.

Der demografische Wandel führt in der Verbandsgemeinde Kirchen zu schrumpfenden Schülerzahlen. Wie die Verwaltung prognostiziert, sinkt die Zahl der Schulanfänger an den sieben Grundschulen in der VG im Schuljahr 2027/28 von 248 bis 2032/33 auf 134 Kinder.







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