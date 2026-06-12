Baustelle am Bahnhof Betzdorf Nicht alle Bahnreisenden nehmen’s gelassen Thomas Leurs 12.06.2026, 18:00 Uhr

i Noch sind die Bauarbeiten am Betzdorfer Bahnhof in vollem Gange. Wie sehr das die Bahnreisenden stört, haben wir vor Ort nachgefragt. Thomas Leurs

Der Betzdorfer Bahnhof ist seit Anfang 2024 eine Baustelle. Und wird das noch einige Zeit bleiben, wie die Deutsche Bahn unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilt. Aber wie störend ist es für die Bahnreisenden? Wir haben uns dort umgehört.

Wer durch die Unterführung am Betzdorfer Bahnhof zum Gleis 106 geht, kann die Baustelle nicht übersehen. Auch auf dem Bahnsteig der Gleise 106/107 zeigen die weiß-roten Baken: Hier wird gebaut. Seit Januar 2024 sind die Arbeiten im Gange, das Gleis 107 soll reaktiviert werden, die Unterführung bis auf den Park-and-Ride-Parkplatz deshalb verlängert werden.







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