Der Spagat zwischen Energiewende und Naturschutz fällt fast überall schwer. Manchmal bleibt Streit nicht aus. Ein Beispiel aus dem AK-Land.
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Erlaubt ein aktuelles Urteil des Oberverwaltungsgericht Koblenz nun Windenergieanlagen (WEA) auf dem Hümmerich zwischen Mittelhof und Gebhardshain – oder nicht? Wie berichtet, gibt es dazu unterschiedliche Auslegungen: Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und die Naturschutzinitiative (NI) werten den Richterspruch als Erfolg, mit dem grundsätzlichen Fingerzeig, dass Vogelschutzgebiete frei bleiben sollten von solchen Anlagen.