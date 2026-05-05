Nach Windkrafturteil NI bewertet Standpunkt des Landrats als „Riesenfehler“ Elmar Hering 05.05.2026, 14:00 Uhr

i Seit Jahren gibt es Streit um die Frage, ob auf dem zur Stadt Wissen gehörenden Hümmerich, zwischen Mittelhof und Gebhardshain gelegen, zwei Windenergieanlagen errichtet werden dürfen. Elmar Hering

Der Spagat zwischen Energiewende und Naturschutz fällt fast überall schwer. Manchmal bleibt Streit nicht aus. Ein Beispiel aus dem AK-Land.

Erlaubt ein aktuelles Urteil des Oberverwaltungsgericht Koblenz nun Windenergieanlagen (WEA) auf dem Hümmerich zwischen Mittelhof und Gebhardshain – oder nicht? Wie berichtet, gibt es dazu unterschiedliche Auslegungen: Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und die Naturschutzinitiative (NI) werten den Richterspruch als Erfolg, mit dem grundsätzlichen Fingerzeig, dass Vogelschutzgebiete frei bleiben sollten von solchen Anlagen.







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