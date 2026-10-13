Während der Westerwaldkreis die Jagd auf einen schadstiftenden Wolf freigegeben hat, sorgt das Raubtier auch im AK-Land für Schlagzeilen – mutmaßlich. Bei einem Vorfall in Seelbach deutet viel auf einen Wolfsangriff hin.
Lesezeit 1 Minute
Erneut sind im Westerwald Schafe einem Übergriff durch ein Raubtier, mutmaßlich ein Wolf, zum Opfer gefallen. Der Vorfall mit neun toten Schafen, einige mussten von ihren Qualen erlöst werden, sowie vier verletzten Tieren ereignete sich bereits in der Nacht zum 5.