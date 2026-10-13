War es wieder ein Wolf? Neun tote Schafe in Seelbach im Westerwald entdeckt Michael Fenstermacher 13.10.2026, 16:51 Uhr

i Verdacht auf einen Wolfsriss besteht, nachdem in Seelbach tote Schafe entdeckt wurden. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Während der Westerwaldkreis die Jagd auf einen schadstiftenden Wolf freigegeben hat, sorgt das Raubtier auch im AK-Land für Schlagzeilen – mutmaßlich. Bei einem Vorfall in Seelbach deutet viel auf einen Wolfsangriff hin.

Erneut sind im Westerwald Schafe einem Übergriff durch ein Raubtier, mutmaßlich ein Wolf, zum Opfer gefallen. Der Vorfall mit neun toten Schafen, einige mussten von ihren Qualen erlöst werden, sowie vier verletzten Tieren ereignete sich bereits in der Nacht zum 5.







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