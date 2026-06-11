„Haus Lichtblick“ in Ingelbach Neues Vereinsheim der Kinderkrebshilfe ist fertig Annika Stock 11.06.2026, 15:00 Uhr

i Ramona Fischer, Vorsitzende des Vereins Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten, steht vor dem neuen Vereinsheim "Haus Lichtblick" in Ingelbach. Außen werden noch Schilder angebracht, die auf das Vereinsheim und die an der Modernisierung beteiligten Firmen hinweisen. Annika Stock

Ein Hoffnungsschimmer für krebskranke Kinder und ihre Familien ist das neue und nun fertiggestellte Vereinsheim „Haus Lichtblick“ des Vereins Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten in Ingelbach. Neue Angebote sind geplant.

Die Freude in Ingelbach ist groß: „Haus Lichtblick“ ist der neue Zufluchtsort für Familien und deren Kinder, die von einer Krebserkrankung betroffen sind. Dafür hat der Verein Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten gesorgt. Kostenpunkt des neuen Vereinsheims inklusive Hauskauf und Modernisierung: 500.







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