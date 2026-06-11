Ein Hoffnungsschimmer für krebskranke Kinder und ihre Familien ist das neue und nun fertiggestellte Vereinsheim „Haus Lichtblick“ des Vereins Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten in Ingelbach. Neue Angebote sind geplant.
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Die Freude in Ingelbach ist groß: „Haus Lichtblick“ ist der neue Zufluchtsort für Familien und deren Kinder, die von einer Krebserkrankung betroffen sind. Dafür hat der Verein Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten gesorgt. Kostenpunkt des neuen Vereinsheims inklusive Hauskauf und Modernisierung: 500.