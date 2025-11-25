Tag der offenen Tür geplant Neues Teleskop wertet IGS-Sternwarte in Betzdorf auf Claudia Geimer 25.11.2025, 19:00 Uhr

i Der stellvertetende Schulleiter Michael Wertebach freut sich, dass sich die sanierte Sternwarte am "Tag der offenen Tür" wieder Besuchern präsentieren kann. Claudia Geimer

Beim „Tag der offenen Tür“ der IGS Betzdorf am Samstag, 29. November, von 9 bis 13 Uhr, können sich Besucher einen Eindruck von der Sternwarte machen. Das neue Teleskop, das durch einen Spender ermöglicht wurde, ermöglicht neue Einblicke für Schüler.

Wer in den Himmel schauen will, der muss nach oben steigen und in der IGS Betzdorf-Kirchen auch vom Sekretariat aus einen langen Weg durch die Korridore nehmen. Der Aufwand lohnt sich: Denn die Sternwarte auf dem Gebäude des Anbaus ist das Wahrzeichen der Schule – ein Alleinstellungsmerkmal, wie Michael Wertebach, der stellvertretende Schulleiter, bei der Besichtigung in 22 Meter Höhe erläutert.







